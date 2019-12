Quina 5155: veja os números sorteados nesta terça, 24 de dezembro

A Quina 5155 vai pagar nesta terça, dia 24 de dezembro, um prêmio de R$ 5 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina 5155 são:

01, 21, 42, 53, 79

Outras loterias:

Dupla Sena 2028: prêmio de R$ 4,1 milhões

Lotomania 2033: prêmio de R$ 11,2 milhões

No concurso anterior da Quina, de segunda-feira (23), ninguém acertou as cinco dezenas e o prêmio acumulou. 43 pessoas acertaram quatro números e levaram R$ 13 mil cada uma. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.