Dupla Sena 2028: veja os números sorteados nesta terça, 24 de dezembro

A Dupla Sena 2028 vai pagar nesta terça dia 24 de dezembro, um prêmio de R$ 4,1 milhões ao apostador que acertas as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Dupla Sena 2028 são:

1º Sorteio

07, 21, 31, 34, 35, 36

2º Sorteio

10, 11, 12, 24, 32, 44

No concurso anterior, de sábado (21), ninguém levou o prêmio principal. Segundo a Caixa Econômica Federal, 6 pessoas acertaram a quina no primeiro sorteio e 17 no segundo. Os sortudos levaram, respectivamente, R$ 13,5 mil e R$ 4,2 mil. Clique aqui para conferir os números.