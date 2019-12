Previsão do tempo: Natal em São Paulo será quente e sem chuvas

Uma boa notícia para os paulistanos neste Natal: não há previsão de chuvas na cidade de São Paulo nesta quarta-feira (25). Pelo menos é o que diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à prefeitura.

Já quem vai reunir a família inteira em uma sala não tão grande assim, é bom se preparar para o calor. A máxima prevista é de 29ºC no meio do dia e início da tarde – bem no horário do almoço. Já a mínima, de 17ºC, deve vir na madrugada.

Com o clima quente, também vem a secura. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê queda na umidade relativa do ar, podendo chegar a 45%. Por isso, por mais que outras bebidas chamem a atenção durante a ceia, lembre-se de tomar bastante água.

