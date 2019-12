Prefeito de Granjeiro, no Ceará, é morto a tiros

O prefeito da cidade cearense de Granjeiro, João Gregório Neto (PSD), 54 anos, foi morto a tiros enquanto caminhava próximo a sua casa, na manhã desta terça-feira (24).

De acordo com informações do G1, Gregório caminhava próximo à parede do Açude do Junco e foi atingido pelas costas. Testemunhas avistaram um carro se aproximando do prefeito e, em seguida, ouviram ao menos três disparos. Gregório morreu no local.

A Polícia Civil ainda investiga a autoria do crime.

Histórico

Antes de ser eleito com 52% dos votos na última eleição municipal, em 2016, Gregório cumpriu dois mandatos nos anos 1980 como vereador de Granjeiro, onde nasceu em uma família de agricultores.