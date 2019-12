IPTU de São Paulo terá reajuste de 3,5% em 2020

A Prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial desta terça-feira (24) o aumento de 3,5% no valor do metro quadrado usado como base para o cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para 2020.

O reajuste atualiza os valores unitários de metro quadrado de construção e de terreno, utilizados para apuração da base de cálculo e correspondente lançamento do IPTU.

Veja também:

Prefeito de Granjeiro, no Ceará, é morto a tiros

Deslizamento de barreira no Recife deixa 5 mortos

Também serão afetados os valores das multas provenientes da prática de ilícitos administrativos tributários e os valores venais de referência.

O decreto do prefeito Bruno Covas tem validade para o exercício de 2020 e também concede desconto de 3% para o pagamento à vista, até a data de vencimento normal da primeira parcela do IPTU.

O decreto não traz informações sobre a emissão de boletos do imposto.