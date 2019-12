'Feliz Natal': Relógios de São Paulo trazem mensagem natalina em 30 idiomas

Não estranhe se você estiver passando pelas principais vias de São Paulo e reparar uma língua estrangeira nos relógios de rua da cidade. Até o dia 25 de dezembro, eles estarão mostrando a mensagem "Feliz Natal" em 30 idiomas.

O desejo irá intercalar com as informações de horário e temperatura dos aparelhos. De acordo com a prefeitura, o projeto visa homenagear as mais de 70 comunidades estrangeiras na capital paulista.

“O município conta com uma população formada por portugueses, japoneses, espanhóis, italianos, árabes e muitos outros. Nosso objetivo é aproveitar o período para reconhecer a importância dessas pessoas na formação de São Paulo e nos dias atuais”, afirmou o prefeito Bruno Covas (PSDB).

Todos os mais de mil relógios espalhados pela cidade de São Paulo, como nas avenidas Paulista, Brasil, Faria Lima e Alcântara Machado, trazem a mensagem natalina.