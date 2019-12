Deslizamento de barreira no Recife deixa 7 mortos, incluindo bebê de 2 meses

Sete pessoas, entre elas um bebê de apenas dois meses, morreram após forte tempestade provocar o deslizamento de uma barreira e a destruição de duas residências na zona norte do Recife, em Pernambuco, na madrugada desta terça-feira (24).

Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital da Restauração, na região central da cidade, informou o Corpo de Bombeiros.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local em busca de dois moradores que permanecem desaparecidos.

O deslizamento aconteceu por volta das 2 horas da madrugada desta terça, na Rua Bela Vista, no Córrego do Morcego, subúrbio da capital pernambucana.

No total, seis viaturas, entre elas duas de busca e salvamento e uma com cães de resgate, estão no local prestando atendimento.

Equipes da Defesa Civil do município também estão no local.

As vítimas foram:

Emanuel Henrique Júnior, de 2 meses;

Daffyne Agostinho da Silva, de 8 anos;

Érica Virgínia, de 19 anos;

Emanuel Henrique de França, de 25 anos;

Lia dos Santos Oliveira, de 45 anos;

Claudia Bezerra, de 47 anos;

Lucimar Alves da Silva, de 50 anos.

Quanto às vítimas resgatadas, a lista obtida pela reportagem foi a seguinte:

C.G.S., de 43 anos – Hospital da Restauração

L.T.S.C., de 56 anos – UPA Nova Descoberta

O.S.S., de 57 anos – UPA Nova Descoberta