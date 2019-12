VÍDEO: Jovem salva criança do ataque de pitbull feroz no Rio de Janeiro

Um menino de 5 anos estava andando com a babá em uma rua no Parque Anchieta, bairro na zona norte do Rio de Janeiro, quando começou a ser atacado por um pitbull sem dono. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o cão parte para cima do menino, mordendo-o.

A babá tentou parar o animal e, sem sucesso, acabou caindo no meio-fio. Um jovem, que passava pelo local, também entrou em ação. Patrick do Céu, de 20 anos, conseguiu pegar o menino no colo e salvá-lo do ataque.

O pitbull voltou, então, sua atenção para o homem e mordeu suas pernas algumas vezes. Foi então que Patrick levou a criança para um carro e a colocou no teto, para que o cachorro não a alcançasse.

Ainda assim, o animal permaneceu feroz. O jovem tentou espantá-lo, mas só conseguiu solucionar a situação ao subir no teto do veículo junto do menino.

As duas vítimas sofreram apenas alguns cortes e o cachorro foi levado pelos bombeiros. Segundo o site G1, Patrick disse que pensou na própria filha, de 2 anos de idade, e que não se considera um herói.

