Band exibe retrospectiva 2019 com um olhar para 2020 nesta segunda-feira

A Band exibe nesta segunda-feira, 23, às 22h45, a Retrospectiva 2019, Um Olhar para 2020. Numa linguagem ágil e moderna, sem um apresentador tradicional responsável pela condução do programa, a tarefa de relembrar o ano é dividida entre repórteres e âncoras que acompanharam de perto o que aconteceu ao longo dos últimos 12 meses.

Entre os assuntos estarão a tragédia em Brumadinho, o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, o ataque na escola de Suzano, as dolorosas despedidas a Ricardo Boechat, João Gilberto, Beth Carvalho e Gugu Liberato. No Vaticano, a canonização da Irmã Dulce. As conquistas do Flamengo. Na Síria, as batalhas finais contra o Estado Islâmico. Os protestos nas ruas da Venezuela, Chile e Bolívia. As eleições argentinas. Em Brasília, as surpresas do governo Bolsonaro e o dia a dia da aprovação da reforma da Previdência.

Veja também:

‘Aqui na Band’ reúne elenco da emissora em almoço especial de Natal nesta terça Apresentadores Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe serão os anfitriões da celebração de fim de ano

Mas neste ano, além de recordar, a Band lança um olhar para o futuro. No programa, entrevistas com líderes do mundo econômico e político que projetam como será 2020. A emissora conversou com os cientistas políticos Fernando Schuler e Antônio Lavareda, com os executivos Guilherme Benchimol (CEO e fundador da XP Inc.), José Berenguer (presidente do JP Morgan), e Sergio Rial (presidente do Santander). O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, também falam da expectativa com o crescimento econômico no país.

Destaque ainda para o futuro do governo Bolsonaro, as próximas reformas econômicas, o cenário político em ano de eleições municipais e o futuro da Lava Jato. A atração também mostra a expectativa no esporte com a Seleção Brasileira e as Olimpíadas de Tóquio, e a delicada relação entre Estados Unidos e China.

Com coordenação de Sérgio Gabriel, edição de Adriana Alves e Hélio Soares, e produção de Liz Fernanda da Veiga, Retrospectiva 2019, Um Olhar para 2020 vai ao ar para todo o Brasil nesta segunda-feira (23), a partir de 22h45, com reapresentação no dia 1º de janeiro, às 5h, no lugar do Café com Jornal.