Previsão do tempo: Véspera de Natal terá chuviscos e temperatura amena

Após uma segunda-feira com fortes chuvas, a véspera de Natal, nesta terça-feira (24), deve registrar apenas chuviscos isolados. Segundo o CGE – SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo), ventos marítimos devem causar esse efeito.

No entanto, no decorrer do dia, o tempo fica mais firme por conta do afastamento do sistema frontal, que vai levar a umidade para o norte. Haverá sol, mas as temperaturas ficam entre 17°C na madrugada e máxima em torno dos 25°C no decorrer do dia. Os índices de umidade do ar ficam acima dos 50%.

No dia de Natal, o tempo fica mais quente, com ar mais seco e temperatura máxima de 28°C, sem previsão de chuvas.