Novas estações da linha 15-Prata do Metrô ampliam horário de funcionamento

As três recém-inauguradas estações da linha 15-Prata passam por processo gradativo de ampliação do horário de funcionamento. A partir desta segunda-feira (23), as paradas de Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus funcionam todos os dias das 9h às 16h.

Em sua primeira semana, as estações operaram das 10h às 15h. Já no fim de semana, com todas as estações da linha 15-Prata fechadas das 4h40 às 14h, os novos pontos funcionaram por apenas uma hora.

A previsão do Metrô de São Paulo é que as estações Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus passem a operar em funcionamento pleno – das 4h40 à meia noite de domingo à sexta e das 4h40 à 1h nos sábados – a partir de janeiro.

A última estação em obras da linha 15-Prata, Jardim Colonial, tem previsão de entrega no segundo semestre de 2021. Já outras seis estações, que levam o ramal até a região da Cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo, voltaram a integrar o projeto, sendo prometidas pelo governador João Doria (PSDB) até o fim de 2022.