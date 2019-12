Mercadão tem grande procura para ceia de Natal; local fecha na quarta

A movimentação de consumidores para as compras de Natal já começa a ficar mais intensa no Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão. Quem vai de carro encontra muitas dificuldades para estacionar na região, no centro da cidade.

No comércio em geral, produtos típicos da ceia estão, em média, 2,8% mais caros este ano. No caso de pernil e peru, o aumento foi bem maior – 8,2% na comparação com o Natal passado. Frutas da época, como lichia, romã, figo e cereja, tiveram variação ainda maior: 9,4%.

O Mercadão fica na rua Cantareira, 306, e funciona todos os dias das 6h às 18h para varejo – menos nos domingos e feriados, quando fecha às 16h. Neste Natal (25), o centro comercial estará fechado.

Veja também:

Rodízio de veículos está suspenso na cidade de São Paulo

Acidente entre carro e carreta no trecho oeste do Rodoanel deixa um morto