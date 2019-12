Fundação Cafu fecha após problemas financeiros

Após 16 anos, a Fundação Cafu irá fechar as portas. A instituição foi fundada pelo capitão do penta da Seleção e realizava oficinas esportivas e culturais na região do Jardim Irene, na zona sul de São Paulo.

Em um comunicado, a fundação afirmou que problemas financeiros nos últimos dois anos levaram ao fim das atividades. Outro fator, de acordo com a organização, foi a morte de Danilo, filho mais velho do Cafu, que morreu após um infarto neste ano.

“Foram 16 anos de muito trabalho, dedicação e comprometimento com uma causa genuína e verdadeira”, afirma a nota. Cerca de 950 crianças foram atendidas pela Fundação Cafu no Jardim Irene, que tinha como objetivo “transmitir valores e princípios necessários para formar cidadãos responsáveis.”

