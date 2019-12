Fiscalização com radares móveis é retomada pela polícia nesta segunda

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) retoma nesta segunda-feira (23) a fiscalização com radares móveis nas estradas federais. O efetivo também foi reforçado por causa do aumento das viagens no período de festas.

A medida foi determinada pela Justiça, que suspendeu ordem do governo contra a utilização, atendendo pedido do Ministério Público Federal.

Os procuradores alegaram que a União precisa garantir a segurança nas estradas com maior controle de velocidade e investir R$ 21 milhões de reais na compra de radares.

Em entrevista à rádio Bandeirantes, o porta-voz da PRF disse que a imprudência ainda é a causa da maior parte dos acidentes.

De acordo com o capitão Ricardo de Paula, o desrespeito ao limite de velocidade e as ultrapassagens proibidas estão entre as principais infrações.