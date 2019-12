Chuva em São Paulo: Cidade está em estado de atenção; veja pontos de alagamento

As zonas norte, leste, sudeste e centro de São Paulo, além ds marginais Pinheiros e Tietê, estão em estado de atenção para alagamentos.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, a combinação e calor e umidade do ar estão gerando pancadas de chuva com até forte intensidade em algumas regiões.

As precipitações têm deslocamento rápido e atingem principalmente parte da zona norte, leste, sudeste, centro e Marginal Tietê.

Nas próximas horas novas áreas de chuva devem surgir em outras regiões.

Pontos de alagamento

Ouvintes da relatam alagamento intransitável na Avenida das Nações Unidas, ambos os sentidos, na altura da Shopping SP Market.

Ainda de acordo com ouvintes, há alagamento transitável no Elevado Presidente João Goulart.

Ouvintes da Rádio Trânsito falam de alagamento intransitável na Avenida Jacu-Pêssego, sentido de Mauá, antes da Avenida Ragueb Chohfi.