Acidente entre carro e carreta no trecho oeste do Rodoanel deixa um morto

Uma pessoa morreu após um acidente entre um carro de passeio e uma carreta no trecho oeste do Rodoanel nesta segunda-feira (23).

A colisão aconteceu na altura do quilômetro 14, na região de Barueri, na pista interna, sentido Perus. As faixas já foram liberadas e não há congestionamento. No entanto, os veículos seguem pelo acostamento.

Duas viaturas dos Bombeiros e uma equipe da concessionária CCR Rodoanel foram ao local do acidente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

