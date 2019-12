Vídeo: Navios de cruzeiro colidem em Cozumel, no México

Dois navios de cruzeiro colidiram na ilha turística de Cozumel, no México, e deixaram ao menos seis pessoas feridas nesta sexta-feira (20). As duas embarcações pertencem à mesma companhia, a Carnival Cruise Line.

Imagens gravadas por passageiros e testemunhas mostram que os tripulantes tentaram manobrar os navios para evitar a colisão, mas sem sucesso. De acordo com a imprensa mexicana, ventava muito no momento do acidente, o que dificultou o controle das embarcações. A ilha de Cozumel fica na região de Cancún, um dos principais destinos turísticos do Caribe mexicano.

Carnival cruise ships collide off Mexico coast. The crash happened as the 110,000 GT Carnival Glory was “maneuvering to dock” in Cozumel and hit the 88,500 GT Carnival Legend. https://t.co/y1Eehw6Ord pic.twitter.com/2Kzvre0m17

— Ian Fraser (@Ian_Fraser) December 21, 2019