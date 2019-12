Rodízio de veículos será suspenso na segunda-feira

A partir de segunda-feira, a SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes) irá suspender o rodízio municipal de veículos para os carros de passeio, só voltando a valer no dia 10 de janeiro. Para caminhões e demais restrições, como Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento, o rodízio permanece.

A fiscalização de estacionamento rotativo (Zona Azul) nos entornos do parque Ibirapuera (zona sul) está suspensa na véspera de Natal e no feriado.

Nos feriados de Natal e Ano Novo, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estima que cerca de 2 milhões de veículos devem deixar a capital com destino ao litoral ou interior.

As rodovias começam a ter um tráfego mais intenso a partir de hoje, por volta de 12h, e continuam tendo um alto movimento até amanhã por volta das 18h.

A CET irá implantar a Operação Estrada para as festas de fim de ano a fim de monitorar a saída e o retorno à capital, visando preservar a segurança e fluidez do trânsito. A companhia recomenda que, quem for viajar hoje, evite sair entre 14h e 20h, programando a viagem para depois das 22h.

Hoje também tem início a operação Verão Seguro, que fica até fevereiro com drones para monitorar as estradas, além de contar com mais painéis de orientação aos motoristas.

Para atender ao grande fluxo em direção ao litoral, na rodovia Anchieta-Imigrantes, a Operação Descida ocorrerá amanhã, das 8h às 12h, no sistema 7×3 –três faixas da Imigrantes e quatro da Anchieta, duas da pista norte e duas da pista sul, para o sentido litoral, com a subida por três faixas da Imigrantes.