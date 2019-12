Primeira fase do restauro da Vila Itororó, na Bela Vista, é entregue

A primeira etapa da restauração da Vila Itororó, na Bela Vista (rua Pedroso, 238, centro), será entregue nesta sexta-feira, em um evento aberto ao público. Será a primeira vez que as casas estarão abertas para visita interna após o restauro.

Responsável pelo programa do restauro, o Instituto Pedra dividiu o trabalho em três fases. A que será aberta hoje engloba as casas 5, 6, 7 e 11, esta última um prédio com nove apartamentos.

A Vila Itororó é um conjunto arquitetônico do começo do século 20, composto por 11 edificações interligadas por uma grande praça, com 6.828 m² de área construída. Tombada pelos órgãos estadual (Condephaat) e municipal (Conpresp) do patrimônio histórico, sua recuperação começou em 2015.

No decorrer do trabalho, elementos usados nas construções foram descobertos, como pinturas decorativas nas paredes escondidas sob várias camadas de tinta, ladrilhos hidráulicos e pisos de variados modelos.

A Secretaria Municipal de Cultura determinou que as casas 5 e 6 serão ocupadas pelo Museu da Cidade e a casa 7 receberá o FabLab.