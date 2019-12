Orçamento 2020 na cidade de São Paulo será de R$ 69 bilhões

Em ano eleitoral, o prefeito Bruno Covas (PSDB) terá R$ 69 bilhões para gastar com a cidade de São Paulo. Do total, R$ 3 bilhões estarão disponíveis para investimentos em recapeamento, reforça de praças e calçadas e limpeza urbana.

Veja também:

Radares móveis voltam às rodovias federais, mas sem aplicar multas

Maioria das praias paulistas está própria para banho

A área com a maior fatia dos recursos previstos para o ano que vem será a Educação, com R$ 13,8 bilhões. Os parlamentares e bancadas da Casa apresentaram 7,7 mil propostas de emendas, sendo 590 delas acolhidas.

O Orçamento 2020 foi aprovado na noite de quinta-feira (19), na Câmara Municipal de São Paulo.

ORÇAMENTO 2020 DA CIDADE DE SÃO PAULO

Órgão/Descrição – Valor

Poder Legislativo

Câmara Municipal de São Paulo – R$ 696.626.000,00

Tribunal de Contas do Município de São Paulo – R$ 297.367.000,00

Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo – R$ 4.692.300,00

Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas – R$ 2.992.005,00

Poder Executivo – Administração Direta

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social – R$ 2.921.695.000,00

Fundo Municipal do Idoso – R$ 2.733.384,00

Secretaria do Governo Municipal – R$ 233.201.365,00

Secretaria Municipal das Subprefeituras – R$ 1.001.770.588,00

Secretaria Municipal de Gestão – R$ 296.840.296,00

Secretaria Municipal de Habitação – R$ 451.498.886,00

Secretaria Municipal de Educação – R$ 13.763.909.345,00

Secretaria Municipal da Fazenda – R$ 373.765.783,00

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – R$ 204.137.612,00

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – R$ 3.372.328.103,00

Procuradoria Geral do Município – R$ 263.988.045,00

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – R$ 377.785.018,00

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – R$ 123.625.222,00

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – R$ 124.102.443,00

Secretaria Municipal de Cultura – R$ 472.012.250,00

Secretaria Municipal de Justiça – R$ 3.957.722,00

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – R$ 250.545.029,00

Encargos Gerais do Município – R$ 9.942.355.875,00

Secretaria Municipal de Licenciamento – R$ 75.892.525,00

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – R$ 96.432.618,00

Controladoria Geral do Município – R$ 30.269.374,00

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – R$ 107.227.294,00

Fundo Municipal de Defesa do Consumidor – R$ 88.300,00

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – R$ 12.982.006,00

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – R$ 704.933.121,00

Secretaria Municipal de Segurança Urbana – R$ 694.146.060,00

Subprefeitura Perus – R$ 28.064.762,00

Subprefeitura Pirituba/Jaraguá – R$ 47.011.976,00

Subprefeitura Freguesia/Brasilândia – R$ 37.223.170,00

Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha – R$ 28.717.214,00

Subprefeitura Santana/Tucuruvi – R$ 43.742.059,00

Subprefeitura Jaçanã/Tremembé – R$ 32.831.887,00

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme – R$ 32.768.726,00

Subprefeitura Lapa – R$ 38.898.139,00

Subprefeitura Sé – R$ 100.787.055,00

Subprefeitura Butantã – R$ 45.348.471,00

Subprefeitura Pinheiros – R$ 46.125.774,00

Subprefeitura Vila Mariana – R$ 49.622.511,00

Subprefeitura Ipiranga – R$ 47.682.323,00

Subprefeitura Santo Amaro – R$ 46.324.684,00

Subprefeitura Jabaquara – R$ 42.525.320,00

Subprefeitura Cidade Ademar – R$ 47.581.631,00

Subprefeitura Campo Limpo – R$ 58.771.235,00

Subprefeitura M´Boi Mirim – R$ 54.934.420,00

Subprefeitura Capela do Socorro – R$ 45.176.700,00

Subprefeitura Parelheiros – R$ 32.718.894,00

Subprefeitura Penha – R$ 45.111.723,00

Subprefeitura Ermelino Matarazzo – R$ 31.706.709,00

Subprefeitura São Miguel Paulista – R$ 43.984.324,00

Subprefeitura Itaim Paulista – R$ 53.149.951,00

Subprefeitura Mooca – R$ 46.441.070,00

Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão – R$ 41.277.935,00

Subprefeitura Itaquera – R$ 47.464.305,00

Subprefeitura de Guaianases – R$ 43.300.368,00

Subprefeitura de Vila Prudente – R$ 35.168.387,00

Subprefeitura São Mateus – R$ 53.363.470,00

Subprefeitura Cidade Tiradentes – R$ 36.103.340,00

Subprefeitura Sapopemba – R$ 27.145.142,00

Secretaria Municipal de Turismo – R$ 196.858.199,00

Fundo Municipal de Parques – R$ 2.004,00

Fundo Municipal de Saúde – R$ 9.833.633.462,00

Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – R$ 521.120.496,00

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – R$ 1.370.842.210,00

Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural – R$ 56.100,00

Fundo Municipal de Esportes e Lazer – R$ 1.140.000,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – R$ 65.556.385,00

Fundo Municipal de Assistência Social – R$ 1.169.574.397,00

Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – R$ 13.924.080,00

Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais – R$ 1.263.136,00

Fundo Municipal de Turismo – R$ 1.000,00

Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e AmbientalPaulistano – R$ 546.000,00

Fundo de Desenvolvimento Urbano – R$ 722.430.962,00

Fundo Municipal de Iluminação Pública – R$ 438.705.876,00

Poder Executivo – Administração Indireta

Autarquia Hospitalar Municipal – R$ 1.559.600.441,00

Hospital do Servidor Público Municipal – R$ 442.056.951,00

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo – R$ 11.155.097.305,00

Serviço Funerário do Município de São Paulo – R$ 186.100.000,00

São Paulo Urbanismo – R$ 42.078.967,00

São Paulo Turismo – R$ 217.703.734,00

Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura – R$ 30.853.081,00

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – R$ 1.045.395.057,00

Fundo Municipal de Limpeza Urbana – R$ 1.273.567.484,00

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – R$ 157.677.891,00

Fundação Theatro Municipal de São Paulo – R$ 131.873.971,00

Fundo Municipal de Habitação – R$ 96.807.234,00

TOTAL

R$ 68.989.440.667,00