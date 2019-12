Natal: veja o que abre e o que fecha

Veja o que abre e o que fecha em São Paulo neste feriado do Natal.

Bancos

Na véspera de Natal, as agências bancárias abrirão com horário especial, das 9h às 11h. Dia 25 nenhuma abre.

Shoppings

Os shoppings têm horário de funcionamento estendido. Na terça-feira, a maioria fecha às 18h e na quarta apenas as praças de alimentação funcionam.

Supermercados

Terça-feira os horários são reduzidos, com a maior parte fechando às 18h. Na quarta, os mercados ficam fechados.

Detran/ Poupatempo

A partir de segunda, todas as unidades do Detran e postos do Poupatempo fecham, só retornando na quinta-feira.

Correios

As agências funcionam normal até segunda-feira. Na terça, das 9h às 14h. Quarta não abrem.