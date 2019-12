Mega da Virada: prêmio de R$ 300 milhões será sorteado dia 31

Um apostador ou grupo de apostadores vai entrar em 2020 com o bolso forrado de verdinhas. O prêmio da Mega da Virada deste ano vai pagar nada menos do que R$ 300 milhões. O sorteio será realizado no dia 31.

Ao contrário dos sorteios anteriores, a Mega da Virada não acumula, então se ninguém fizer as seis dezenas, o prêmio é pago para a quina. Em 2018, 52 apostadores que fizeram a quina dividiram R$ 302.536.382,66.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país até as 18h do dia 31. A aposta simples custa R$ 4,50.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.