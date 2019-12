Maioria das praias paulistas está própria para banho

Dos 174 pontos de praias paulistas monitorados semanalmente pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 14 estão impróprias para banho, segundo o último boletim divulgado, com dados até o dia 15 de dezembro.

No litoral norte, as praias consideradas impróprias são Itaguá e Lázaro, em Ubatuba; Tabatinga e Indaiá, em Caraguatatuba; e Itaquanduba, Portinho e Viana, em Ilhabela. Todos os pontos monitorados em São Sebastião apresentam condições boas para banho, segundo o boletim da Cetesb.

Na Baixada Santista, os banhistas devem evitar o mergulho no Perequê, no Guarujá; nas praias da Divisa, Milionários e Gonzaguinha, em São Vicente; e em José Menino, em Santos. No litoral sul, a Cetesb avaliou como imprópria somente a praia do Centro, em Itanhaém.

A situação das praias pode ser consultada também pelo aplicativo da Cetesb, disponível em cetesb.sp.gov.br.