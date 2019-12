Defesa Civil alerta para temporais em São Paulo neste sábado

A Defesa Civil emitiu um alerta nesta sexta-feira para o risco de temporais com descargas elétricas para a região metropolitana de São Paulo, Litoral, Campinas, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba.

O alerta para chuvas com descarga elétrica e rajadas de vento se entende até a véspera do Natal, no dia 24.

Dicas de segurança durante tempestades

* Se estiver na estrada com chuva muito intensa, procure um local coberto e seguro e aguarde o tempo melhorar.

* Nunca enfrente enxurradas ou atravesse vias alagadas, pois águas de inundação são pesadas e violentas.

* Apenas 15 cm de água em movimento podem derrubá-lo, e 30 cm de água em movimento são suficientes