Chuva deverá atingir SP durante Natal

Aqueles que estão planejando passar o Natal no litoral paulista é bom se prepararem: a previsão é de chuva.

Segundo a Climatempo, a passagem de uma frente fria deverá aumentar áreas de instabilidade nos litorais norte e sul, o que deverá provocar fortes chuvas nos dias 24 e 25 deste mês.

Na capital

A previsão do tempo para a capital neste fim de semana também é de fortes chuvas.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia hoje deve ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 19ºC e máxima de 28ºC.

Amanhã e domingo deverão ser semelhantes, com pancadas de chuva isoladas. No sábado, mínima de 19ºC e máxima de 29ºC; e, no domingo, 19ºC e 25ºC.