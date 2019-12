R$ 239 bilhões: Alesp aprova Orçamento do Estado de São Paulo para 2020

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou na noite de quarta-feira (18) o Orçamento estadual para o ano de 2020. A proposta encaminhada pelo governador João Doria (PSDB) prevê gastos de mais de R$ 239 bilhões.

A Educação é a pasta com mais recursos previstos para o ano que vem, com R$ 32,6 bilhões. As secretarias da Saúde e da Segurança pública terão, cada uma, cerca de R$ 24,5 bilhões.

Também se destaca a pasta de Desenvolvimento Econômico, com R$ 17,5 bilhões. A STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) terá R$ 8,2 bilhões e a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) ficará com R$ 4,5 bilhões.

A peça teve o aval da Casa por meio de uma emenda aglutinativa, que significa alterações na proposta inicial. Algumas pastas tiveram os valores modificados após um acordo firmado entre os representantes das bancadas. No total, o texto comportou quase 4,6 mil emendas.

Participaram da votação 84 deputados, que aprovaram o projeto com um placar de 71 votos a favor e 13 contrários. O texto final da proposta segue para sanção do governador.

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por órgão orçamentário