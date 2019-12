As Estações da Linha 15-Prata do Monotrilho, entre São Mateus e Vila Prudente, ficam fechadas neste sábado e domingo até 14h para realização de manutenção e testes no sistema de controle.

Nestes dois dias, os ônibus da Operação Paese atenderão os usuários no translado entre as estações.

A partir das 14h, o sistema do Monotrilho passa a funcionar normalmente.