Mega-Sena sai para apostador de Franca, interior de São Paulo

Um único apostador de Franca, no interior de São Paulo, acertou as seis dezenas do concurso 2.218 desta quinta-feira (19) e levou um prêmio de R$ 40.059.665,22.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quinta-feira foram:

06, 16, 22, 38, 48, 52

Outros 42 apostadores fizeram a quina e cada um levou para casa R$ 64.678,28.

A Mega ainda pagou R$ 1.160,14 para 3.345 apostadores que fizeram a quadra.

O próximo sorteio da Mega será no sábado e vai pagar R$ 2,5 milhões de prêmio para quem acertar as seis dezenas.