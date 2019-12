Justiça suspende túnel na Paulista

A Justiça suspendeu as obras da construção de um túnel na região da Bela Vista, próximo à avenida Paulista (centro), que integraria o complexo do Cidade Matarazzo, que prevê construir o Boulevard da Diversidade, com lojas, restaurantes, serviços de saúde, hotel e escritórios entre as ruas São Carlos do Pinhal, alameda Rio Claro e Itapeva.

A interdição foi um pedido de associações de moradores dos bairros da região, que afirmam que as obras favorecem a iniciativa privada e não os interesses dos cidadãos e nem a situação viária e de transporte público. A suspensão ficará válida até nova decisão judicial.

A Prefeitura de São Paulo e a Associação São Paulo Capital da Diversidade, responsável pelo bulevar, afirmaram ontem que ainda não tinham sido notificadas da decisão.