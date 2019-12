Em SP, cesta de itens da ceia de Natal sobe 3,19%

A cesta de 15 itens mais procurados no Natal ficou 3,19% mais cara em 2019 ante 2018, segundo o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). A variação foi puxada pelos preços de carnes, que devem fechar o ano com alta de até 20%.

Na cesta, o item que mais avançou foi o lombo de porco com osso, cujo preço subiu 24,02% nos 12 meses até o início de dezembro.

Em uma segunda lista de itens de Natal elaborada pela instituição, todas as proteínas mostram avanço. O pernil com osso tem o maior crescimento, de 50,39%, seguido pelo filé mignon, com 46,49%, e pela picanha, com 22,88%.

Procon

Entre os dias 2 e 4 de dezembro, o Procon-SP fez um levantamento em dez supermercados na cidade e encontrou uma diferença de preços de 50,46% entre panetones. Ela foi constatada nos valores cobrados pelo panetone Gotas de Chocolate (400g) da Village: ele custava R$ 16,40 em um estabelecimento e R$ 10,90 em outro.

Dos 137 itens pesquisados pela fundação, a maior diferença foi nas azeitonas verdes sem caroço da Tivoli (160g), cujo preço variou 125,63%: de R$ 3,98 em uma loja e R$ 8,98 em outra.

Clique e veja a pesquisa completa.