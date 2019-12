Descomplica SP inaugura unidade no Jabaquara

O Programa Descomplica SP, inspirado no Poupatempo, inaugurou sua sexta unidade em São Paulo nesta quinta-feira (19), desta vez no bairro do Jabaquara, na zona sul.

A nova unidade atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Subprefeitura do Jabaquara, na Zona Sul (Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314).

O Descomplica SP dispõe de mais de 300 serviços, de 14 órgãos e secretarias municipais, como Intermediação de Mão de Obra, Seguro Desemprego, Cadastro Único, Alistamento Militar e Bilhete Único para Pessoas com Deficiência, entre outros.

Disponibiliza ainda totens do Poupatempo para serviços como 2ª via do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e da SPTRANS, como a validação de créditos do Bilhete Único.

A previsão da Prefeitura é realizar cerca de 1.100 atendimentos diários na nova unidade.