Eleições 2020: prazo para biometria em 479 municípios de SP termina nesta quinta

Termina nesta quinta-feira (19), às 18h, o prazo para realizar o cadastramento biométrico em 479 municípios do estado de São Paulo. O serviço pode ser feito em cartório ou postos do Poupatempo, mas é necessário agendar horário no site do Tribunal Regional Eleitoral.

O procedimento vai ajudar a evitar fraudes já nas eleições do ano que vem, explica a chefe de Jornalismo do TRE, Nádia Pinheiro. Para quem mora na cidade de São Paulo, a biometria ainda não é obrigatória e só vai valer nas eleições de 2022. Ainda assim, é possível fazer o cadastramento, evitando a correria nos próximos anos.

Veja também:

São Paulo anuncia que pretende rescindir contrato do goleiro Jean

Em SP, cesta de itens da ceia de Natal sobe 3,19%

A lista dos municípios paulistas que exigem o cadastramento biométrico para as eleições do ano que vem está no site do TRE-SP. Eleitores da capital e de outros 58 municípios – como Americana, Bauru, Barueri, Campinas, Carapicuíba, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo e Santo André – não terão a biometria obrigatória em 2020.

Nas cidades onde a biometria já é obrigatória, não fazer o procedimento traz consequências como ter o título de eleitor cancelado. Sem o documento, não dá para tirar passaporte e fazer empréstimos em bancos públicos, por exemplo. O número de eleitores com as digitais coletadas no Estado de São Paulo é de 66%, segundo a Justiça Eleitoral.