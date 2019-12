Trecho de ciclovia da CPTM será interditado

O trecho da ciclovia do rio Pinheiros, da CPTM, entre as estações Cidade Universitária e Villa-Lobos–Jaguaré, da linha 9-Esmeralda, foi interditado para a recuperação da pista onde ocorreram serviços no talude – terreno inclinado entre o rio e a ciclovia. Segundo a companhia, não há prazo para o fim das obras, devido às condições climáticas, mas elas serão feitas “o mais rapidamente possível”.

Outro trecho da via, entre a ponte João Dias e a estação Granja Julieta, permanece interditado para obras da Emae, previstas para durar dois meses.