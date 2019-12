Operação mira Queiroz e ex-assessores de Flávio Bolsonaro por ‘rachadinha’

Uma operação do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) mira, nesta quarta-feira (18), endereços ligados a ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual. Entre os alvos de busca e apreensão está Fabrício Queiroz, suspeito de lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa.

A ação pretende reunir documentos que contribuam na investigação de uma acusação de “rachadinha” no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio), entre 2007 e 2018. Segundo os promotores, Queiroz recebia parte dos salários de nove ex-assessores e lavava o dinheiro na compra e venda de imóveis.

Entre os investigados na operação desta quarta-feira estão vários parentes de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Os mandados de busca e apreensão são cumpridos tanto na capital fluminense quanto em Resende, no sul do estado.

Os alvos da operação