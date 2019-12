IPTU de Santo André terá reajuste de 2,54%

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) chegará 2,54% mais caro no próximo ano para os proprietários de imóveis em Santo André. O valor se refere a reposição inflacionária no período, referente ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) entre outubro de 2018 e novembro de 2019.

A prefeitura anunciou ontem que vai substituir o tradicional carnê por correspondência no formato de boleto, que vai contar com códigos de barras para todas as opções de formas de pagamento disponíveis, já conhecidas pela população. A medida, de acordo com a administração, vai possibilitar economia de papel e selo dos Correios no valor total de R$ 100 mil.

O boleto traz opções de pagamento à vista (com 10% de desconto), em duas vezes (com 5% de desconto), ou em dez vezes, sem desconto. Os códigos de barra podem ser separados uns dos outros. As datas de vencimento continuam as mesmas do imposto deste ano.

Veja também:

IPTU de São Bernardo terá reajuste de 2,67%

IPTU de São Caetano terá reajuste de 2,89%