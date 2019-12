Feirão Serasa: Consumidor terá mais tempo renegociar dívida

O SPC Brasil e a Serasa prorrogaram as suas versões online de feirões de renegociação de dívidas. As campanhas das duas empresas terminariam no domingo.

No caso do SPC Brasil, o serviço (spcbrasil.org.br/feirao/) continua até o dia 23 em 11 capitais: São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, São Luis, Teresina, Rio Branco e Manaus. Também será oferecido em quatro cidades do interior do país: Feira de Santana (BA), Ibirité (MG), Pato Branco (PR) e Santo Antônio da Platina (PR).

Já o Feirão Limpa Nome da Serasa foi prorrogado até o dia 22. Para participar, é preciso acessar o site serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/ ou o aplicativo do Serasa Consumidor. Então, o consumidor deve verificar se a empresa com a qual tem dívida está na lista das 25 participantes