Fatecs anulam questões e retificam gabarito do vestibular para 2020

Duas questões que fizeram parte do vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo foram anuladas e o gabarito oficial da prova aplicada em 8 de dezembro foi retificada. Clique aqui para ver o gabarito.

As questões anuladas são a 51 e 52 da prova de língua portuguesa.

A classificação geral e a lista dos aprovados serão divulgadas no dia 14 de janeiro de 2020. As listas podem ser consultadas pela internet. A segunda lista, caso as vagas não sejam preenchidas, serão divulgadas apenas nas faculdades a partir de 17 de janeiro.

As matrículas devem ser feitas diretamente na faculdade onde o estudante deseja estudar.

Veja o calendário abaixo:

15 e 16 de janeiro de 2020: matrícula da 1ª lista dos convocados;

27 de janeiro de 2020: divulgação da segunda lista, nas respectivas Fatecs;



20 de janeiro de 2020: matrícula para os candidatos da segunda lista.