Datafolha: No 1º ano de mandato, Congresso Nacional é reprovado por 45% da população

Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta quarta-feira (18) indica que o Congresso Nacional, mesmo renovado, segue impopular. De acordo com o levantamento, no começo de dezembro, 45% dos eleitores reprovam o trabalho dos deputados federais e senadores.

São 10 pontos percentuais a mais do que no final de agosto. Apenas 14% o aprovam, oscilação negativa de 2 pontos percentuais em relação à última pesquisa.

Os números do instituto mostram ainda uma piora no quadro no decorrer deste primeiro ano da nova legislatura. No final de 2018, a onda que elegeu Jair Bolsonaro levou a população brasileira a demonstrar expectativa otimista.

Para 56% dos entrevistados, os novos congressistas teriam um desempenho ótimo ou bom, número superior ao verificado antes das duas legislaturas anteriores – 49% e 40% respectivamente.

Após a posse, em fevereiro de 2019, o Datafolha já realizou quatro pesquisas sobre o desempenho dos congressistas. Enquanto o índice dos que consideram ótimo ou bom o trabalho de deputados e senadores caiu de 22% para 14%, a rejeição foi de 32% para 45%.

O Datafolha ouviu 2.948 pessoas em todo o Brasil, entre os dias 5 e 6 de dezembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.