Esta cidade americana oferece até US$ 15.000 para quem quer morar nela

Vários lugares têm decidido pagar estrangeiros para se estabelecerem de forma permanente neles, sobretudo por causa das baixas taxas de natalidade. Agora, Topeka, uma cidade no estado do Kansas, nos Estados Unidos, se junta à lista ao oferecer até 15 mil dólares para aqueles que se mudarem para lá.

De acordo com o The New York Times, empresários e autoridades de Topeka financiarão o pagamento para atrair imigrantes que estejam dispostos a trabalhar no local. As pessoas que desejam comprar uma casa receberão 15 mil dólares, enquanto aquelas que preferirem um aluguel ganharão cerca de 10 mil dólares. A condição é simples: a remuneração será concedida depois de um ano de residência em Topeka.

De acordo com o jornal, as autoridades não buscam muitas pessoas. Por enquanto, o objetivo é receber 40 profissionais especializados em finanças e saúde animal. O Departamento de Migração tem recebido ligações do Canadá e das Filipinas, países que estão tentando integrar o programa.