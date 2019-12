Austrália enfrenta dia mais quente de sua história

A Austrália teve nesta terça-feira (17) o dia mais quente desde que o escritório de meteorologia do país (Bom) começou a registrar as estatísticas, com a temperatura atingindo 40,9 ºC, informaram as autoridades nesta quarta-feira (18).

O recorde anterior havia sido registrado no dia 7 de janeiro de 2013, quando o país enfrentou uma temperatura máxima de 40,3°C.

A alta no termômetro acontece em um momento que a Austrália luta contra uma seca severa e uma série de incêndios florestais. As autoridades acreditam que o recorde será atingido novamente e a onda de calor avançará no centro do país em direção ao leste, onde o fogo está mais intenso e já devastou territórios e residências. Os incêndios provocaram indignação nos cidadãos, que criticaram duramente o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, por sua resposta aos desastres naturais e às políticas climáticas de seu governo.

De acordo com os meteorologistas australianos, nove dos 10 anos mais quentes tidos no país até agora ocorreram após 2005.