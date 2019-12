Serasa: Feirão online para limpar o nome é prorrogado

A versão online do Feirão Limpa Nome, realizado pelo Serasa Experian, foi prorrogado mais uma vez. A campanha de renegociação de dívidas, que terminaria no dia 15, foi ampliada novamente até o dia 22 de dezembro.

“Prorrogaremos o feirão devido à grande busca das pessoas em quitar suas dívidas neste fim de ano. Muito desse movimento se deve ao pagamento do 13° salário, além do saque do FGTS”, afirma Lucas Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome.

Segundo a empresa, a campanha deste ano bateu recorde de 3 milhões de renegociações. Com promessa de descontos de até 98%, 47% das dívidas negociadas tiveram abatimento acima de 80%.

As empresas participantes são: Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embatel, Anhaguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime.

As negociações podem ser feitas no site serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/ ou no aplicativo.