São Paulo terá mais 300 radares e motos estão na mira

A cidade de São Paulo vai ganhar mais 300 novos radares de fiscalização, que serão distribuídos em todas as regiões da cidade. A licitação para a contratação dos novos equipamentos será lançada em janeiro. Atualmente, 890 equipamentos estão instalados na capital.

O secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Edson Caram, adiantou a informação na segunda (16), em entrevista à Rádio Bandeirantes. Segundo ele, a população já fez sugestões de mais de cem locais para instalar novos equipamentos de fiscalização pela plataforma Vida Segura.

Em nota, a secretaria informou que mais da metade dos novos dispositivos terão tecnologia para fiscalizar motocicletas. No ano passado, pela primeira vez, morreram mais motociclistas do que pedestres no trânsito da cidade.

Caram negou, na entrevista, que a providência tenha objetivo de aumentar a arrecadação. Destacou que o número de multas na cidade caiu neste ano. O Painel de Mobilidade Segura mostra que, de janeiro a agosto deste ano, foram flagradas 6,693 milhões de infrações, ante 7,225 milhões no ano passado.

Mas há um detalhe: a cada quatro multas aplicadas na cidade, três são de radares.

De acordo com a secretaria, “a ampliação da fiscalização na cidade é uma importante etapa do Plano Vida Segura e do Movimento pela Vida Segura no Trânsito com foco na redução do número de acidentes e de vítimas fatais nas ruas e avenidas da cidade”.

Os contratos a serem assinados, segundo a pasta, vão englobar não só a instalação dos novos radares como a manutenção dos existentes.