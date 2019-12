R$ 1.031? Salário mínimo de 2020 deve ser votado nesta terça no Congresso

O Congresso Nacional deve votar nesta terça-feira (17) o salário mínimo para 2020. O valor deve finalmente romper a barreira dos R$ 1 mil, chegando a R$ 1.031.

Apesar do aumento, a quantia está abaixo da expectativa inicial do governo federal, de abril, que previa o salário mínimo de R$ 1.040. No fim de agosto, a previsão caiu para R$ 1.039 e, em novembro, teve nova redução para o valor atual.

O montante pode variar até sua fixação pela lei, via MP (Medida Provisória), com data limite de 31 de dezembro. Fatores como a inflação de dezembro podem aumentar ou diminuir o valor final.

A votação no Congresso está prevista para as 14h30, como parte do Projeto de Lei Orçamentária. No Brasil, a estimativa é que 48 milhões de pessoas recebam o salário mínimo – o país tem população de 209,3 milhões.