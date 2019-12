Protetor que resgatou pit bulls de rinha em Mairiporã precisa de ajuda para cuidados com os cães

O protetor animal Alessandro Desco, que resgatou parte dos pit bulls utilizados em rinha de cães em Mairiporã, precisa de ajuda para cuidar dos cães, que estão muito debilitados. A campanha para ajudar Desco se intensificou desde que a Polícia Civil descobriu uma chácara em Itu com outros 33 cachorros da mesma raça também em condições péssimas.

As ações emergenciais em relação aos animais são tratamento e socialização, para só depois passar para a etapa de adoção. Além dos pit bulls de Mairiporã, que dividiu com a ONG da ativista Luisa Mell, Desco pegou mais oito animais em Itu, mas não conseguiu resgatar mais, como explicou no vídeo abaixo.

Da primeira leva de animais, resgatados em Mairiporã, a situação mais grave é a de Boston, que está com apenas 16 quilos, feridas pela boca e muita febre. Pela dificuldade de alimentação, ele precisa de ração especial.

Boston, um dos animais resgatados por Desco em Mairiporã / Reprodução/Instagram

Como ajudar?

Especializado no cuidado com os pit bulls, Desco avisou em suas redes sociais que o trabalho até que os animais possam ser adotados é grande e pode demorar bastante, dependendo da personalidade de cada cachorro. Por isso, mais do que oferta de adoção ou lar temporário, ele precisa de ajuda financeira, por meio da 'vaquinha online' e depósito em conta. Clique aqui para doar.

"Não posso escolher adotante sem conhecer o perfil dos cães. E não se conhece perfil antes de tratados e socializados", afirmou em um post no Instagram.

Além dos tratamentos de saúde, os custos com banhos, socialização, passeios, anti-pulgas e outros ficam em torno de R$ 1.000 por mês, calcula ele.

As atualizações do estado dos cães e demais necessidades podem ser acompanhadas no perfil de Alessandro Desco no Instagram.