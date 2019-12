Previsão do Tempo: temperatura volta a cair em São Paulo

Após dias típicos de verão, com os termômetros marcando 31 C, a temperatura volta a cair nesta quarta-feira em São Paulo, em função de uma frente fria que atravessa o Estado.

Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima prevista para a Capital nesta quarta não passa de 22º C e a mínima cai para 18º C.

As fortes pancadas de chuvas que caíram sobre São Paulo nos últimos dias continuam nesta quarta, mas com previsão para todos os períodos do dia.

Tempo deve permanecer nublado na maior parte do dia.