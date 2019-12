Prefeitura do Rio de Janeiro suspende pagamentos e movimentações financeiras

A Prefeitura do Rio de Janeiro suspende todos os pagamentos e demais movimentações financeiras até segunda ordem. É o que informa uma resolução publicada nesta terça-feira (17) no Diário Oficial do Município.

A medida afeta o depósito da segunda parcela do 13º salário dos servidores. O documento, assinado pelo secretário municipal de Fazenda, Cesar Augusto Barbiero, determinou o congelamento do Tesouro às 14h de segunda (16).

Ainda nesta terça, representantes da prefeitura e terceirizados participam de uma audiência no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) para discutir o bloqueio de contas do município para o pagamento dos atrasados.

O encontro acontece depois do Ministério da Saúde prometer R$ 152 milhões à prefeitura. A quantia será paga em duas parcelas, sendo a primeira ainda este mês.