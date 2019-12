Mega-Sena: confira os números sorteados nesta terça-feira, 17 de dezembro

São nada menos do que R$ 36 milhões que serão pagos ao apostador que acertar nesta terça-feira as seis dezenas sorteadas no concurso 2.217 da Mega-Sena, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta terça-feira para a Mega-Sena são:

10, 14, 16, 30, 32, 36

No último sábado, a Mega-sena acumulou mais uma vez, mas 49 apostadores acertaram a Quina e ganharam R$ 62.000,46 cada um.

Outros 4.361 apostadores fizeram somente a quadra e cada um levou para casa R$ 995,19.

