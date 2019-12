IPVA 2020: veja calendário para pagamento das parcelas; desconto à vista será de 3%

Já está disponível o calendário com as datas de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) do ano de 2020. De acordo com a pasta, o imposto será 3,54% mais barato para proprietários paulistas.

O desconto para quem pagar o IPVA 2020 à vista, em janeiro, será de 3%. Outra opção é parcelar o pagamento em até três parcelas. Dessa forma, o imposto deve terminar de ser pago até março de 2019.

Para veículos de carga, as parcelas podem ser pagas em datas mais espalhadas pelo ano, em cota única ou até três parcelas. Confira a tabela completa com os finais das placas e as datas limite para o pagamento de cada parcela do IPVA 2020:

Valores

A título de curiosidade, o IPVA 2020 mais caro do Estado de São Paulo será pago pelos proprietários de dois carros da McLaren, modelo Senna Coupe, de 2019. Com valor na tabela Fipe de R$ 7,2 milhões, o imposto a ser recolhido será de R$ 288,3 mil.

Já o mais barato fica na categoria das motos, em que 22 donos de Hero Puch 50, de 2000, pagarão R$ 11,68. Na tabela Fipe, o veículo vale R$ 584.

Confira a relação, com dados de setembro de 2019 da tabela FIPE