Gabaritos do Enem PPL já estão disponíveis

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 em condições restritivas de liberdade, seja por cárcere ou por medidas socioeducativas, já podem conferir o gabarito oficial na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Conhecido como Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), a prova é para pessoas que estão em unidades prisionais ou instituições de internação, e que não podem gozar de liberdade para realizar a prova em locais públicos.

As provas do Enem PPL foram aplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro – pouco mais de um mês após a realização das provas regulares. Os principais temas foram ciências humanas e suas tecnologias. Já o tema da redação foi Combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o nível de dificuldade das provas é equivalente ao do Enem, com o mesmo nível de conhecimento das perguntas. Candidatos do Enem PPL realizaram o teste em unidades definidas pela administração prisional dos estados. Os resultados serão conferidos por responsáveis pedagógicos de cada instituição.

O resultado final das provas deve ser divulgado em janeiro de 2020, e as redações estarão disponíveis em março.