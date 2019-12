Digital: CNH e documento de carro saem em até 3 horas

Agora, os postos do Poupatempo e do Detran oferecem a entrega das versões digitais da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e do CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo) em até três horas. Quem precisar fazer a segunda via ou a renovação da CNH, ou emitir o CRLV, pode realizar o processo direto pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, sem a necessidade de esperar pelos documentos impressos.

Com a novidade, a CNH fica pronta em uma hora e o CRLV em até três, e as informações de ambos ficam juntas no aplicativo.

Para ter os documentos digitais, é necessário baixar o app no celular e cadastrar os documentos na plataforma antes de ir no Poupatempo ou Detran. Para a CNH, o usuário deve validar o cadastro pelo site https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br com uso do certificado digital ou ir direto a um dos postos. Para o CRLV, basta informar o número do Renavam e o código de segurança do CRV (Certificado de Registro do Veículo). Quem já tiver a CNH digital pode baixar o CRLV direto, sem precisar ir aos postos.

As versões digitais têm o mesmo valor jurídico do que as impressas.